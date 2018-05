Im Streit ins Bein des „Gegners“ geschossen – Täter festgenommen

Daun/Schalkenmehren: Am Mittwochvormittag, 8. Mai, gegen 08:50 Uhr, kam es auf einem Parkplatz entlang der L 64, bei Schalkenmehren, zu einem Streit zwischen drei Männern, deren Staatsangehörigkeit noch unklar ist und die mit ihrem Fahrzeug auf der Durchreise nach Frankreich waren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schoss ein 34-jähriger im Verlauf des Streitgesprächs auf den 39-jährigen. Dieser erlitt einen Durchschuss im rechten Bein. Der Vorfall konnte teilweise von einem Verkehrsteilnehmer beobachtet werden, der daraufhin die Polizei informierte. Im Rahmen der Fahndung wurde das verdächtige Fahrzeug von einer Streife der Polizei Daun auf der Umgehungsstraße von Daun festgestellt und angehalten. Die drei Insassen wurden mit Unterstützung von Beamten der Polizei Wittlich festgenommen. Der Verletzte wurde stationär in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Tatwaffe, eine Pistole, die während des polizeilichen Anhaltevorgangs aus dem Fahrzeug geworfen worden war, konnte bei der Nachsuche aufgefunden werden. Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter vorgeführt. Untersuchungshaft wurde angeordnet und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die näheren Umstände zu dem Streit und der Motivationslage zu dem Schuss sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.