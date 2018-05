Trio raubt 19-Jährigen aus

Hermeskeil. Opfer eines brutalen Raubüberalls wurde am frühen Pfingstmontag ein junger Mann im oberen Bereich der Josef-Krebs-Straße. Nachdem der 19-jährige seinen PKW gegen 06.25 Uhr auf dem Parkplatz in der Josef-Krebs-Straße abgestellt hatte und auf dem Weg Richtung St. Josef Straße war, wurde er von 3 Unbekannten, die eventuell alkoholisiert waren, niedergeschlagen. Auf dem Boden liegend attackierten 2 Täter das Opfer mit Fußtritten, während der Dritte dem Wehrlosen seine Geldbörse und Fahrzeugschlüssel abnahm und den zuvor geparkten PKW durchsuchte. Mit einem geringen erbeuteten Bargeldbetrag flüchtete das Räubertrio. Der Ausgeraubte musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Von den jeweils ca. 25 Jahre alten Tätern liegt folgende Beschreibung vor: a) etwa 196 cm groß, schlanke Figur, dunkles, eventuell schwarzes, kurzes Haar, Vollbart, trug dunkle Sweatjacke der Marke Tommy Hilfiger, schwarzes T-Shirt und helle löcherige Jeanshose, b) ca. 175 cm groß, kurzes dunkelbraunes Haar, kräftige Figur, osteuropäisches Aussehen, trug dunkelblaue NIKE Jogginghose, gestreiftes T-Shirt, goldfarbene Halskette, c) ca. 175 - 180 cm groß, korpulente Figur, osteuropäisches Aussehen Ein Täter sprach das Opfer in slawischer Sprache, vermutlich serbisch / kroatisch an. Hinweise bitte an die Kripo Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0