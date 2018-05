Sachbeschädigung in Büdesheimer Kirche

Büdesheim. Vergangenen Sonntag (28.Mai), zwischen 12:00 und 19:00 Uh,r wurde in der katholischen Kirche in Büdesheim durch einen oder mehrere unbekannte Täter ein Plakat, das in der Kirche aufgehängt war, in Brand gesetzt. Dieses Plakat und die Halterung, an der es befestigt gewesen ist, wurden dabei zerstört. Zeugen der Tat bzw. von verdächtigen Beobachtungen, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 in Verbindung zu setzen.