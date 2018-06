Tödlicher Verkehrsunfall in Morbach

Morbach. Am Morgen des 1. Juni, gegen 04.57 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße B327159 zwischen Esso-Tankstelle und Einmündung B 327auf dem dreispuriges Teilstück "auf der Bilz" Eine PKW-Fahrer befuhr mit seinem PKW die B 327 aus Richtung Trier kommend in Richtung Flugplatz Hahn fahrend. Ihm entgegen kam ein Pkw-Fahrer mit seinem PKW aus Richtung Flugplatz Hahn in Rtg. Trier. Auf dem dreispurigen Teilstück der B 327 "auf der Bilz" im ersten Drittel kam es im Begegnungsverkehr zum Frontalzusammenstoß beider PKW. Wer für die Verursachung des Unfalles letztendlich verantwortlich ist wird derzeit durch einen Gutachter eruiert. Vermutlich kam der in Richtung Flugplatz Hahn fahrende PKW infolge Aquaplaning auf die Gegenfahrbahn. In dem in Richtung Flugplatz Hahn fahrenden PKW wurden dessen 3 Insassen verletzt, davon zwei 2 schwer und eine leicht. In dem entgegenkommenden PKW wurden zwei Personen schwer verletzt und eingeklemmt, so dass sie von der Feuerwehr aus dem Unfallfahrzeug befreit werden mussten. Trotz sofortiger notärztlicher Reanimation verstarb die zunächst schwer verletzte Beifahrerin dieses PKW an der Unfallstelle. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Trier und Hermeskeil verbracht. An beiden PKW entstand vermutlich Totalschaden. Im Einsatz war das DRK, der Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Morbach und die Polizeiinspektion Morbach.