Badem: Drei Verletzte und 15.000 Euro Sachschaden

Badem. Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der A 60 im Bereich der Anschlussstelle Badem ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden und zwei PKW stark beschädigt wurden. Ein weiterer Unfallbeteiligter entfernte sich mit seinem Wagen von der Unfallstelle. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein PKW der Marke Seat mit hoher Geschwindigkeit die A 60 in Fahrtrichtung Belgien auf der Überholspur. In Höhe der Anschlussstelle Badem wechselten ein VW Golf und ein VW Polo von dem rechten Fahrstreifen auf die Überholspur, ohne dabei die hohe Geschwindigkeit des heranfahrenden Seat zutreffend einzuschätzen. Dadurch musste der PKW Seat stark abbremsen, der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und streifte den vorausfahrenden VW Golf. In der Folge kamen der Seat und der VW Golf von der Fahrbahn ab und wurden stark beschädigt. Die insgesamt drei Insassen in den beiden Wagen wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der VW Polo, dessen Fahrverhalten unter Umständen auch unfallursächlich gewesen sein könnte, hielt nach dem Unfallgeschehen kurz an, fuhr dann allerdings weiter. Es handelte sich um hierbei um einen blauen VW Polo, älterer Baureihe. Der entstandene Sachschaden wird auf 15000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0