Pelm: Achtjähriger bei Unfall schwer verletzt

Pelm. Ein Achtjähriger ist am Montagnachmittag in Pelm von einem Pkw angefahren und dabei verletzt worden. Die 36 Jahre alte Fahrerin eine Opel Vectra befuhr die Hauptstraße in Richtung B 410. Auf der Gegenfahrbahn stand zu diesem Zeitpunkt ein Schulbus an der Haltestelle, Personen stiegen dort aus. Als die Frau gerade an dem Bus vorbei fuhr, lief ihr unvermittelt ein acht Jahre alter Junge gegen das Auto. Er kollidierte mit dem linken Kotflügel und kam zu Fall. Hierbei zog sich das Kind erhebliche Schürfwunden zu. Der Junge wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Trierer Klinik geflogen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gerolstein zu melden. Telefon: 06591/95260