Überfall auf landwirtschaftlichen Betrieb in Oberweiler

Oberweiler. Am heutigen Mittwoch kam es gegen 07.15 Uhr zu einem Überfall auf einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Bitburger Straße. Maskierte Täter drangen in das außerhalb der Ortslage liegende Anwesen ein und bedrohten den Betriebsinhaber und seine 79-jährige Mutter. Die unbekannten Täter sprachen osteuropäisch und erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. In welche Richtung und wie die Täter anschließend die Örtlichkeit verließen, ist nicht bekannt. Der Inhaber des Betriebes wurde vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit starken Polizeikräften und unter Einbindung eines Polizeihubschraubers sowie von Hundeführern verlief bislang ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalinspektion in Wittlich übernommen. Hinweise zu Auffälligkeiten, auch in den letzten Tagen im Umfeld der Ortslage Oberweiler, werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9585-0 oder die Kriminalinspektion Wittlich, Tel. 06571 / 9500-0, erbeten.