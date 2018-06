Junger Mann mit Messer verletzt

Wittlich. Am Montagabend (4.Juni) gerieten zwei junge Männer gegen 22.50 Uhr an den Lieserterassen (Am Jahnplatz) in Wittlich in eine Auseinandersetzung. Bisherigen Ermittlungen zufolge verletzte ein 20-jähriger Schwede einen 17-jährigen Syrer dabei mit einem Messer. Die Hintergründe zur Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Wittlich sucht dringend Zeugen, die Hinweise geben können - Telefon: 06571/926-0 oder per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!