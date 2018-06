Verkehrsunfall mit LKW auf der A 1 - Zeugen gesucht

Foto: Polizei

Föhren. Am Donnerstag ereignete sich gegen 07:40 Uhr sich auf der A 1, kurz vor der Anschlussstelle Föhren in Fahrtrichtung Koblenz ein Verkehrsunfall. Ein LKW mit Anhänger kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr ca. 200 m die Böschung, bevor er wieder auf die Fahrbahn auffuhr. Hierbei beschädigte er mehrere Leitpfosten sowie ein größeres Verkehrsschild. Nachdem er wieder auf der Fahrbahn war, lenkte und bremste der Fahrer so stark gegen, dass der Anhänger zur Seite kippte. LKW sowie Anhänger blockierten die rechte Fahrspur. Der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer wurde erfreulicherweise bei dem Unfall nicht verletzt. Zur Bergung musste die Autobahn kurzzeitig komplett gesperrt werden. Glücklicherweise war die Bremsanlage des LKW´s nicht so stark beschädigt, sodass dieser nach Aufrichten des Anhängers selbständig die Autobahn verlassen konnte und die Fahrbahn gegen 09.20 Uhr wieder komplett freigegeben werden konnte. Zum Unfallhergang machte der Fahrer widersprüchliche Angaben. Von Seiten der Polizei wird von einem sogenannten Sekundenschlaf ausgegangen. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Schweich in Verbindung zu setzen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Schweich, Auobahnmeisterei Wittlich, eine Spezialfirma zur Bergung des Gespanns sowie die Autobahnpolizei Schweich.