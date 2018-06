Gerolstein: 2.000 Euro Belohnung für Zeugenhinweise nach Raubüberfall auf Imbiss

Gerolstein. Im Fall des Raubüberfalls am 20. Januar auf einen Imbiss in Gerolstein hat die Staatsanwaltschaft Trier jetzt eine Belohnung ausgesetzt. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlung führen, werden 2.000 Euro ausgelobt. Am späten Abend des 20. Januar betrat ein bisher unbekannter Mann den Imbiss im Kasselburger Weg und forderte von der allein anwesenden Mitarbeiterin Geld. Dabei hielt er ein Messer vor. Die Frau setzte sich zur Wehr und wurde in dem sich daraus entwickelnden Gerangel leicht verletzt. Der Täter flüchtete ohne Beute zu Fuß in Richtung der Bahngleise. Der Mann wird beschrieben als ca. 175 cm bis 180 cm groß und von auffallend schmaler Statur. Er trug helle Schuhe, blaue Jeans und eine dunkle, vermutlich schwarze Jacke. Über dem Kopf trug er eine graue Stoffmaske in der Art einer Motorrad-Unterziehhaube sowie schwarze Handschuhe. Bisher konnte kein Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft Trier hat jetzt für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlung führen, eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und ggf. Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen oder Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Wittlich, Tel. 06571/95000.