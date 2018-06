Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall auf der A60

Symbolfoto: RTH Christoph 10

Waxweiler/A60. Bei einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag sind im Baustellenbereich in Höhe der Abfahrt Waxweiler der A60 mehrere Personen verletzt worden. Sie wurden nach Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Prüm, dahinter bildete sich ein kilometerlanger Stau, nicht zuletzt, weil der Rettungshubschrauber vor dem Unfallgeschehen auf der hier baustellenbedingt einspurigen Autobahn gelandet war. Nähere Einzelheiten zu diesem Verkehrsunfall sind derzeit noch nicht bekannt.