Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 51

Eßlingen. Am Montag ereignete sich kurz vor 15.00 Uhr auf der B 51 in Höhe der Abfahrt Scharfbillig ein Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Mann aus dem Eifelkreis parkte seinen PKW am Fahrbahnrand und überquerte aus bisher unbekanntem Grund zu Fuß die Fahrbahn der B 51. Dabei wurde er von einem in Richtung Bitburg fahrenden LKW erfasst. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Die B 51 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet.