Prüm/A60: LKW in der Auffahrt zur Autobahn umgekippt

Prüm. Am Samstagnachmittag (16. Juni) hat sich in der Auffahrt zur A60, Fahrtrichtung Bitburg der Anschlussstelle Prüm ein LKW überschlagen. Der Fahrer des auf dem Dach, neben der Fahrbahn liegenden Tankzuges konnte von Kräften des DRK geborgen und versorgt werden. Augenscheinlich war der mit Gefahrgut beladene LKW innerhalb der Auffahrt zu schnell unterwegs gewesen. Weitere Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen, die Auffahrt ist vollgesperrt.