Öffentlichkeitsfahndung nach einem entwichenen Straftäter

Andernach. Am 19.06.2018 ist Klaus-Peter Meid nicht wie vorgesehen zur Klinik Nette-Gut In Andernach zurückgekehrt. Er wird dringend gesucht! Der etwa 1,85 m große Herr Meid, war am Tag seines Verschwindens mit einer Blue-Jeans und einem schwarzen Oberteil bekleidet. Er trug weiße Sneakers und führte einen schwarzen Rucksack mit. Herr Meid hat eine Stirnglatze und auffallend langes, bis zur Hüfte reichendes rötliches Haar, häufig zum Zopf gebunden. Wer Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Andernach, unter der Telefonnummer 02632/9210 oder jeder anderen Polizeidienststelle.