Steinewerfer an der A 60

Schleid. Am Donnerstag gegen 12.00 Uhr warfen Unbekannte Steine von einer Brücke auf die A 60. Dabei wurde ein in Richtung Wittlich fahrender schwarzer VW Golf von einem ca. 10 cm großen Stein am Dach beschädigt. Die Steine wurden kurz vor dem Rastplatz Nimstal-West entweder von der Brücke der K 76 oder der nachfolgenden Überführung eines Wirtschaftsweges auf die Autobahn geworfen. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten