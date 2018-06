Radfahrer nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Trier. Am Donnerstag (28. Juni) Uhr ereignete sich gegen 22.30 in der Nordallee, in Höhe des Simeonstiftplatz, ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein Radfahrer schwerverletzt wurde. Dieser wurde durch einen Pkw, der die Nordallee in Fahrtrichtung Hauptbahnhof befuhr, frontal erfasst und zu Boden geschleudert. Der Radfahrer wurde im Anschluss in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Trier ordnete die Erstellung eines Gutachtens an. Derzeit ist die Identität des verletzten Radfahrers noch nicht geklärt. Ebenso ist der genaue Unfallhergang noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zur Identität des Verletzten geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 0651/9779-3200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.