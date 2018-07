Größerer Polizeieinsatz in Kyllburg

Kyllburg. Starken Einsatzkräften der Bitburger Polizei gelang es am Mittwochabend einen 48-jährigen bewaffneten Kyllburger in einem Mehrfamilienhaus festzunehmen. Der Mann hatte sich zuvor gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines 80-Jährigen verschafft. Dieser konnte allerdings noch rechtzeitig aus der Wohnung flüchten und die Polizei alarmieren. Die Polizei Bitburg zog vor Ort starke Kräfte zusammen, räumte das betroffene Mehrfamilienhaus und riegelte den Bereich um den Ereignisort in der Ortsmitte hermetisch ab. Der bewaffnete Aggressor verschanzte sich alleine in der fremden Wohnung und war zu keiner Zeit kooperativ. Die Person konnte schließlich durch das Spezialeinsatzkommando überwältigt und festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen zum Tatmotiv und zum genauen Tathergang dauern an.