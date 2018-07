Länderübergreifender Polizeieinsatz erfolgreich

Trier. Festnahme in der vergangenen Nacht nach einem Einbruch in die Grundschule Orscholz durch Mobiles Einsatzkommando Rheinland- Pfalz. In den vergangenen Wochen stellten die Polizeiinspektionen in Saarburg und Merzig eine Steigerung von Einbruchsdiebstählen in Kindergärten und Schulen fest. Ermittlungsteams der beiden Inspektionen führten länderübergreifend die Spuren und Hintergründe zusammen. Die gute Zusammenarbeit führte nun zur Festnahme von zwei Männern. Das mutmaßliche Einbrecherduo wird verdächtigt, wiederholt in entsprechende Einrichtungen in den Landkreisen Merzig-Wadern, Saarlouis, Trier-Saarburg und Idar-Oberstein eingebrochen zu sein. Nachdem sich ein Anfangsverdacht gegen die beiden Männer ergab, nahmen Kräfte des Mobilen Einsatzkommandos Rheinland-Pfalz diese in der vergangenen Nacht, unmittelbar nach einem Einbruch in die Grundschule in Orscholz, fest. Die beiden Tatverdächtigen sind der Polizei keine Unbekannten und bereits einschlägig in Erscheinung getreten. Im Rahmen der Durchsuchung einer Wohnung in Losheim am See fanden die Ermittler Diebesgut, das aus Einbrüchen in den Kindergarten Merzig-Schwemlingen und in den Kindergarten Freudenburg stammen dürfte. Die Auswertung weiterer sichergestellter Gegenstände dauert an. Der 44-jährige Tatverdächtige aus dem Kreis Merzig- Wadern und der 30-jährige Tatverdächtige aus dem Kreis Saarburg wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser hat die Untersuchungshaft angeordnet. Rainer Gitzinger, Leiter der Polizeiinspektion Merzig und Harald Lahr, Leiter der Polizeiinspektion Saarburg heben die bundesländerübergreifende sehr gute Zusammenarbeit hervor. "Diese funktionierte wieder einmal hervorragend!"