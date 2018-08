Prüm. Brand von sechs Linienbussen

Prüm. In der vorangegangenen Nacht, 2. August, brannten auf dem Außengelände eines Unternehmens in Prüm insgesamt sechs Linienbusse. Die Fahrzeuge brannten völlig aus. Durch die starke Hitzeentwicklung geriet ein neben den Bussen abgestellter Wohnwagen ebenfalls in Brand und wurde erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die kriminaltechnischen Untersuchungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalinspektion Wittlich übernommen. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Wittlich melden – Telefon: 06571/9500-0.