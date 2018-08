Tödlicher Arbeitsunfall im Hunsrück

Moritzheim. Am 1. August wurde ein 68-jähriger Jäger aus dem Landkreis Cochem Zell bei einem Arbeitsunfall tödlich verletzt. Zusammen mit seinem 40 Jahre alten Schwiegersohn wollte er in einem Waldstück zwischen Moritzheim und Grenderich einen Hochsitz aufstellen. Dabei stürzte die Kanzel herab und begrub die beiden Männer unter sich. Der 68-jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Kopfverletzungen. Sein Schwiegersohn wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz geflogen. Die Ermittlungen zur Unglücksursache werden von der Kriminalpolizei Wittlich geführt.