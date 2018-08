Sachbeschädigungen durch Grafiti

Prüm. In der Nacht von Montag dem 6. auf Dienstag den 07. August ist es in Prüm zwischen den Ortsteilen Niederprüm und Weinsfeld zu Graffiti Schmierereien gekommen. Unbekannte Täter hatten in der Nacht die Brückenpfeiler der A60 Prümtalbrücke mit den Buchstaben „E-T-K-E“ sowie ein Stromhäuschen des RWE mit der Aufschrift „Ten Tekkels 2018“ besprüht. Diese Sachbeschädigung dürfte mit weiteren Sachbeschädigungen entlang des Prümtal Radweges in Zusammenhang stehen. Bisher sind mindestens acht weitere Fälle hier bekannt wo die Täter ihre Graffitis in Pronsfeld, Lünebach, Pittenbach oder Prüm hinterließen. Markant ist die Nähe zum Prümtal Radweg. Die Öffentlichkeit wird gebeten verdächtige Wahrnehmungen, die in Zusammenhang mit den Graffiti Sprühereien stehen könnten, umgehend an die Polizeiinspektion Prüm zu melden. Es ist bereits ein Sachschaden im Bereich von mehreren tausend Euros entstanden. Tel.: Polizei Prüm: 06551-9420.