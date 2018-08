Hängegleiter nach der Landung mit Mast kollidiert

Hinterweiler. Am Samstagnachmittag kam es zu einem Unfall auf dem Gelände des Sportflugplatzes in Hinterweiler. Beim Ausrollen nach der Landung musste ein 67jähriger Fluglehrer mit seiner 32jährigen Flugschülerin, in einem doppelsitzigen Hängegleiter, einem zuvor gelandeten Hängegleiter ausweichen und kollidierte mit einem Mast. Die Flugschülerin aus Hessen wurde durch die Kollision schwerverletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankhaus verbracht.