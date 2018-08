Unglücksfall auf Sommerrodelbahn

Gondorf. Am Sonntag kam es gegen 14.00 Uhr im Eifelpark zu einem Unglücksfall. Ein 46-jähriger Parkbesucher aus Frankreich fuhr mit seinem 5-jährigen Sohn auf der Sommerrodelbahn Eifel-Coaster. Aus bisher unbekanntem Grund löste der Mann während der Fahrt den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt und fiel daraufhin in einer Kurve aus dem Schlitten heraus. Wegen der schwer zugänglichen Lage in einer Böschung, musste der Mann durch die Feuerwehr geborgen werden, ehe er mit dem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen werden konnte. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.