Rollerfahrerin zu Fall gebracht und abgehauen

Orlenbach. Am Sonntag, (19 August) befuhr eine 17-Jährige Rollerfahrerin gegen 13:10 Uhr die K 121 von Schloßheck in Richtung Orlenbach. Nach ihren Angaben sei ihr ein silbernes Cabrio entgegengekommen, das ihren Fahrstreifen zum größten Teil mitbenutzte, so dass sie selbst nach rechts ausweichen musste. Dieses Manöver führte dazu, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und stürzte. Die junge Fahrerin erlitt leichte Schürfwunden am Kinn, den Armen und am Knie. Das silberne Cabrio, welches die Jugendliche nicht weiter beschreiben kann, hat sich von der Unfallörtlichkeit entfernt. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Fahrzeug oder zu dem Fahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 zu melden.