Bleialf: Pkw auf Parkplatz beschädigt und abgehauen

Bleialf. Am Freitag (31. August) ereignete sich zwischen 15:50 und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Bahnhofstraße in Bleialf ein Verkehrsunfall. Ein geparkter grüner VW Touran wurde beim Ein,-oder Ausparken von einem anderen Fahrzeug erheblich beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen weißen Kleintransporter oder ähnliches Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei Prüm: 06551-9420 oder per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!