Baustellendiebe scheitern bei Rüttelplatte

Plütscheid/Prüm. Bislang unbekannte Täter versuchten am letzten Wochenende eine hochwertige Rüttelplatte von einer Baustelle, die aktuell auf der Autobahn A 60 in Höhe der Anschlussstelle Waxweiler betrieben wird, zu entwenden. Die Tat scheiterte im Versuch, da das hochwertige Arbeitsgerät durch die Baufirma besonders gesichert war. Allerdings wurde die Maschine bei dem Diebstahlsversuch erheblich beschädigt. Zeugen, die in dieser Sache einen sachdienlichen Hinweis geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06551-9420 oder per Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! an die Polizeiinspektion Prüm zu wenden.