Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus in Niederprüm

Niederprüm. Am Montag (3. September) kam es in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22.10 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Niederprüm in der Von-Lüderitz-Straße. Unbekannte Täter drangen über ein Terassenfenster an der Rückseite des Hauses ein. Im Haus wurden die Räume nach Schmuck und Bargeld durchsucht. Die oder der unbekannte Täter entwendeten Bargeld und Schmuckgegenstände im Wert von etwa 3000 Euro. In diesem Zusammenhang wurde einige Tage vor der Tat ein dunkler Transporter mit K- ( für Köln) Kennzeichen gesehen, der mit 2 südländisch aussehenden männlichen Personen besetzt gewesen wäre, im Tatortbereich gesehen. Hinweise zu dem Einbruchdiebstahl oder dort gesehenen verdächtigen Personen bitte an die Polizei Prüm, Tel.: 06551-942-0.