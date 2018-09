Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Manderscheid. Auf der L 16 zwischen Manderscheid und Bettenfeld kam es am Samstag (8.September), gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 48-jähriger, niederländischer Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich der Fahrer in einer Gruppe von 20 Motorrädern, die die Gefällstrecke von Manderscheid in Richtung Bettenfeld befuhren. Eingangs einer Linkskurve kam er, aufgrund Unachtsamkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er zunächst mit dem Hinterrad die Schutzplanke streifte. Im weiteren Verlauf touchierte er mit dem Motorradkoffer einen Fels, wodurch er schließlich zu Fall kam. Durch den Sturz zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu, weshalb er umgehend mit dem Rettungshubschrauber in das Brüderkrankenhaus Trier geflogen wurde. Im Einsatz waren neben dem Rettungshubschrauber ein Rettungswagen und eine Streife der Polizei Wittlich.