Verkehrsunfall auf der B 51 bei Bitburg

Bitburg. Auf der B 51 zwischen der Abfahrt Bitburg Nord und Königswäldchen kam es heute Morgen (11. September) kurz nach 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personenkraftwagen beteiligt waren. Offensichtlich geriet ein PKW auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem weiteren PKW zusammen, ein drittes Fahrzeug fuhr in die Unfallstelle. Nach derzeitigem Stand wurden drei Personen verletzt und werden noch erstversorgt. Die B 51 ist während der Unfallaufnahme sowohl in Richtung Prüm wie auch in Richtung Trier voll gesperrt.