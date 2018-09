Vermisstensuche

Gerolstein. Am Montag, gegen 20.40 Uhr, meldet die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses Gerolstein, dass man einen Hinweis auf einen ehemaligen Patienten bekommen habe. Der 57-Jährigen, an Epilepsie leidende Mann aus Jünkerath soll sich im Wald zwischen Gönnersdorf und Jünkerath in hilfloser Lage befinden. Der Mann habe ein Handy bei sich, könne aber seinen genauen Standort nicht mitteilen. Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Obere Kyll, des benachbarten Kronenburg und einer Hundestaffel aus Kall suchten das angegebene Gebiet großflächig ab. Der Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel wurde angefordert und unterstützte die Suche aus der Luft. Beamte des LKA Rheinland-Pfalz konnten den Standort des Handys bestimmen. Der Vermisste wurde am heutigen Morgen kurz nach 03.00 Uhr in einem Wohnhaus in Jünkerath aufgefunden. Er war verwirrt und desorientiert. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er vom DRK in das Gerolsteiner Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Obere Kyll, des benachbarten Kronenburg und eine Hundestaffel aus Kall, mit insgesamt 80 Kräften, das DRK mit Notarzt, der Polizeihubschrauber, Spezialkräfte LKA Rheinland-Pfalz und die Polizei Prüm.