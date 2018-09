Zeugen gesucht

Große Ölspur in Prüm führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Prüm. Am 07.09., gegen ca. 13:40 Uhr, wurde auf der B410 von Prüm in Richtung Niederprüm eine größere Ölspur gemeldet. Diese führte zudem über das Ausstellungsgelände Prüm und anschließend auf den Grünen Sitz (K182), wo selbige sich jedoch verlor. Durch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei wurde die Ölspur großflächig abgestreut. Einige Fahrzeuge gerieten durch die Ölspur ins Rutschen. Glücklicherweise kam es zu keinen Verkehrsunfällen. Hinweise zu dem Verursacher der Ölspur werden erbeten an die Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420 oder per Mail an pipruem.polizei.rlp.de

Flächenbrand in einem Waldstück

Steffeln. Am 11.09., gegen 11:30 Uhr, kam es in einem Waldstück in Steffeln, in der Nähe der Grillhütte, zu einem Flächenbrand. Wie dieser entstehen konnte, ist bisher noch ungeklärt. Die Polizei sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden – Telefon: 06551/9420.