Schlägerei – Zeugen gesucht

Bitburg. Am Mittwoch waren zwei Männer gegen 21.30 Uhr zu Fuß vom Busbahnhof in Richtung Fußgängerzone unterwegs. An der Fußgängerampel der Straße Glockenhäuschen gerieten die beiden mitten auf der Straße in einen Streit. Dabei stieß ein ganz in schwarz gekleideter Mann seinen Kontrahenten zu Boden und trat dann auf den am Boden liegenden Mann ein. Zwei junge Frauen und der Fahrer eines an der Ampel haltenden schwarzen Audi Kombi forderten den Angreifer auf, von seinem Opfer abzulassen und alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst. Der unbekannte schwarzgekleidete Mann ging daraufhin zu Fuß in Richtung Krankenhaus davon. Zeugen des Vorfalles, insbesondere der Fahrer des schwarzen Audi, werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg, Tel.: 06561- 96850, in Verbindung zu setzen.