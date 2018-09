Dreister Diebstahl aus unbewohntem Wohnhaus

Weinsfeld. Aus einem unbewohnten Gebäude in Weinsfeld, in der Dorfstraße, wurden in einem länger zurückliegenden Zeitraum, ein Holzofen und eine ältere Einbauküche mit Herd und Backofen entwendet. Offensichtlich wurde in das Gebäude eingebrochen und die Gegenstände gestohlen. Zum Abtransport müsste ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger genutzt worden sein. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, die an dem Gebäude verdächtige Vorgänge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06551-942-0 oder per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu melden.