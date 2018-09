Körperverletzung bei Musikveranstaltung in Prüm

Prüm. Am vergangenen Sonntag (16. September) kam es zw. 02:00 – 03:00 Uhr, auf einer Musikveranstaltung in der Prümer Mehrzweckhalle (Ausstellungsgelände) vor der Bühne zu einer Körperverletzung. Ein junger Mann wurde durch einen Faustschlag eines Unbekannten am Kopf verletzt und musste anschließend im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der unbekannte Täter war mit zwei weiteren jungen Männern auf der Veranstaltung erschienen und soll im Raum Gerolstein wohnhaft sein. Er ist Anfang 20, rund 186 cm groß, blonde moderne Kurzhaarfrisur und hat blaue Augen. Hinweise zur Person bitte an die Polizei Prüm, Telefon: 06551-9420