Mutmaßliche Drogenschmuggler festgenommen

Symbolfoto

Wittlich/Waxweiler. Am Freitag, dem 14.09.2018, gegen 17:50 Uhr, wurde in der Ortslage Waxweiler ein Pkw, besetzt mit zwei Männern aus dem Raum Bitburg, durch Spezialeinheiten der Polizei kontrolliert und festgenommen. Die Männer im Alter von 50 und 35 Jahren befanden sich auf der Rückreise von einer Drogenbeschaffungsfahrt. Gegen beide Männer wird durch die Kriminalinspektion Wittlich ermittelt, nachdem diese aufgrund einer Zeugenaussage im Verdacht stehen, aus den Niederlanden Drogen zu beschaffen und im Raum Bitburg zu verteilen. Als die Männer am Freitag erneut eine Beschaffungsfahrt durchführten, wurde diese durch die Polizei beobachtet. In Waxweiler erfolgte dann der Zugriff. Bei der Durchsuchung wurden knapp 50 Gramm Heroin und gut 5 Gramm Kokain. aufgefunden und sichergestellt. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier am Samstag der Haftrichterin vorgeführt. Diese ordnete Untersuchungshaft an. Die Männer wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.