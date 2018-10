Unbekannte brechen Geldautomat in Bauzentrum auf

Rittersdorf. Bisher Unbekannte haben am vergangenen Wochenende einen Geldautomaten in einem Bauzentrum aufgebrochen und den Inhalt gestohlen. Die Tat wurde am Montagmorgen, 1. Oktober bemerkt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei sind die unbekannten Täter zwischen dem vergangenen Samstag, 29. September, 23 Uhr und Montagmorgen, 1. Oktober, 7 Uhr, durch das Dach in den Baumarkt in der Waxweiler Straße eingebrochen. In dem Mark brachen sie einen Geldautomaten der Volksbank Eifel auf, der im Foyer des Marktes steht, entnahmen das Geld und flüchteten anschließend wieder. An dem Automaten und dem Gebäude entstand ein Schaden von über 150.000 Euro. Über die Höhe der entwendeten Summe macht die Polizei keine Angaben. Die Kripo Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0651/9779-2151 oder 0651/9779-2290.