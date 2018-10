Illegale Abfall in Schönecken entsorgt

Schönecken. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in einem unbekannten Zeitraum bis zum 2.Oktober Abfall, darunter 2 Kühlschränke, einen Fernseher und mehrere KFZ-Teile sowie Musikboxen im Freien, auf dem Forstberg in Schönecken, unberechtigt entsorgt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! in Verbindung zu setzen.