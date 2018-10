A 60 Prümtalbrücke: Nach Verkehrsunfall von Brücke gestürzt

A60/Prümtalbrücke. Auf besonders tragische Weise ist am Samstagmorgen(13. Oktober) eine 58-jährige Frau nach einem Verkehrsunfall auf der Prümtalbrücke ums Leben gekommen. Sie war mit ihrem Fahrzeug auf der A60 von Bitburg in Richtung Belgien unterwegs gewesen. Auf der Prümtalbrücke prallte sie mit ihrem Auto aus bisher ungeklärter Ursache mehrfach gegen die linke und dann gegen die rechte Leitplanke der Brücke. Das total beschädigte Fahrzeug kam schließlich auf der Prümtalbrücke zum Stillstand. Die Frau stieg aus, kletterte über die Leitplanke der Brücke und stürzte in die Tiefe. Sie wurde unterhalb der Brücke leblos auf einer Wiese aufgefunden. Notarzt und Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Weitere Ermittlungen zur Klärung der Gesamtumstände dauern noch an. Die Autobahn musste in dem Bereich für vier Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Bleialf und Prüm, sowie das DRK mit Notarzt, Autobahnmeisterei Prüm und die Polizei Prüm.